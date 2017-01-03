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03 Ocak 2017 17:36

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

03 Ocak 2017 17:36

Gaziantep’te meydana gelen kazada, sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaahmet Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şehit Ömer Halisdemir bulvarında seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil aşırı hız dolayısıyla ağaca çarparak takla attı. Kaza sonrası çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazada otomobil sürücüsü, yolun kaygan olması nedeniyle sürüklenip ters yatan araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği otomobil sürücüsünün herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin gerekli incelemesinden sonra ön tarafında maddi hasar oluşan otomobil çekici ile kaldırıldı. Bir süre kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.



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