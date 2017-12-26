Taksi durağında çalan telefonu Belediye Başkanı Tahmazoğlu açtı

Tahmazoğlu, müşterinin beklediği adrese taksi gönderdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, taksicilerin davetini kırmadı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan ile birlikte Yeditepe taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerle sohbet etti. Taksi durağında çalan telefonu açan Başkan Tahmazoğlu, bir süre müşteri ile konuştu. Başkan Tahmazoğlu, müşterinin beklediği adresi alarak, bölgeye taksi yolladı. Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, taksici esnafıyla çorba içip sohbet etti.

"Taksicilik hızla gelişiyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, taksicilerin vatandaşın nabzını tuttuğunu belirterek, “Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan ile birlikte Yeditepe Taksi Durağını ziyaret ederek buradaki taksici kardeşlerimizle çayımızı içip sohbet ettik. Taksici esnafı şehrimizin hem hizmetini gören, hem de nabzını tutan önemli bir esnaf kitlemiz. Şahinbey bölgesinde taksicilik hızla gelişiyor. Bu anlamda hizmet veren tüm taksici esnafımıza bol kazanç diliyorum” dedi.

"Taksi durağı sayımızı arttırdık"

Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan, Şahinbey İlçesi’nde Başkan Mehmet Tahamzoğlu’nunda destekleriyle önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum. Şahinbey’de bizim 3 tane durağımız vardı. Ancak Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun da gayretleriyle bu sayıyı arttırdık. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun hizmetleri Gaziantep sınırlarını aşmış durumda nereye gitsek Şahinbey’de verilen hizmetler konuşuluyor. Ben bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na tekrar teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.