Taner Yıldız’dan Uzan itirafı

Biz çok milletvekili, çok siyasetçi gördük. Bize hep böyle baştan derler sonra pes ederler” dediğini ileri sürdü.

Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gaziantep Üniversitesi Yeniler Topluluğu tarafından düzenlenen ‘ İnsanımız ve Türkiye’nin vizyonu’ konulu konferansa katıldı. Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirilen konferansta konuşan Taner Yıldız, 2003 yılında randevu alan Kemal Uzan tarafından tehdit edildiğini söyledi. Kemal Uzan’ın konuşmasına nazik ve kibar bir üslup ile başladığını belirten Yıldız, Uzan’ın üslubunun değişerek sertleşmeye başladığını söyledi. Yıldız, konuşmanın devamında ise Uzan’ın kendisine “Siz bizim bazı işlerimize mani olmaya başlamışsınız. Biz hancıyız siz yolcu. Biz çok milletvekili, çok siyasetçi gördük. Bize hep böyle baştan derler sonra pes ederler O yüzden sen akıllı birine benziyorsun, gençsin de istikbalin de parlak görülüyor. Bence dikkat etsen iyi olur” dediğini açıkladı. Yıldız, Kemal Uzan’ın söylemine ise "Bir dakika üslubunuz değişti o zaman. Ben sizin yaşınız ile ilgili ciddi tedirginlik sahibiyim. Sağlığınızdan da sıkıntılıyım“ cevabını verdiğini söyledi.

Konferansta açılış konuşması yapan Gaziantep Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şehmus Demir ise, Erdemli Yöneticiler Topluluğunun çalışmalarını izlediğini belirterek, “Özellikle modernizm ile ön plana çıkan temel yaklaşım, bütünü ile ahlakı, insanın insana saygısı ve karşıdakine saygısı üzerinden temellendiren bir yaklaşımdır. Oysaki bizde öyle değildir. Önce Allah’a karşı olan saygımız ve sorumluluğumuz ve sonra oradan aldığımız sorumluluk ile bilinci ile çevreye ve insana karşı yükümlülüğümüzdür“ diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ve çok sayıda öğrenci katıldı.