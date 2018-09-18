Tank taşıyan tır tarlaya uçtu: 1 yaralı

Gaziantep'te tank taşıyan bir tır tarlaya uçtu. Tırın üzerindeki tankın devrildiği kazada tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis'ten Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan ve tank taşıyan tırın lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan tır, tarlaya uçtu. Tırın üzerindeki tankın devrildiği kazada ismi açıklanmayan sürücü ise hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu.