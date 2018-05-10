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10 Mayıs 2018 09:55

Taraftardan yoğun ilgi

Spor Toto 1.

Taraftardan yoğun ilgi

10 Mayıs 2018 09:55

Lig play-off yarı final ilk maçında yarın saat 21:00’de Kalyon Stadyumu’nda Boluspor ile oynayacak olan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nde karşılaşma biletlerine taraftar yoğun ilgi gösteriyor.


Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Teknik Direktör Erkan Sözeri ve futbolcuların taraftarlara yönelik ısrarlı çağrıları sonucu Gaziantepliler bilet satış noktalarına akın etti. Hafta başından bu yana etkinlikler düzenleyen, sosyal medya hesaplarından özel videolar yapan ve çağrılarda bulunan Gazişehir Futbol Kulübü taraftarların ve şehrin maça yoğun ilgi göstermesini sağladı. İki gündür devam eden bilet satışlarında önemli sayıya ulaşıldığı belirtilirken, maç saatlerine kadar devam edecek satışlar sonrası en az 15 bin kadar taraftarın maça gitmesi bekleniyor.




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