Tarihi mağara Gaziantep turizmine katkı sağlıyor

Gaziantep'te bulunan tarihi mağara ziyaretçi akınına uğruyor. Bu yıl 100 binin üzerinde turistin ziyaret ettiği mağara, il turizmine büyük katkı sağlıyor.

Gaziantep'te en çok ziyaret edilen mekanlardan biri olan Kaleoğlu Mağarası, Gaziantep turizmine katkı sağlamaya devam ediyor. İçinde hiçbir ısıtıcı ve soğutucunun kullanılmadığı mağara, yazın serinletiyor, kışın da ısıtıyor. Kış aylarında dışarıda hava sıcaklığı sıfır derece iken mağaranın içinde sıcaklık 15 dereceye kadar yükseliyor. Yaz aylarında ise mağaranın içinde sıcaklı 23 derecede seyrediyor.

Tarihi Kaleoğlu Mağarası'nın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, mağaralarının adeta turist akınına uğradığını söyledi. Bu sene 100 binden fazla turisti ağırladıklarının altını çizen Kaleoğlu, Gaziantep'in turizmine de katkıda bulunduklarını belirtti.

Mağarayı ziyaret eden turistler ise, mağaranın içinin çok değişik olduğunu ve çok beğendiklerini ifade ettiler.