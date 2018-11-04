Tarihi mağarada kömür ateşinde kahve keyfi

Gaziantep'te tarihi bir mağarayı gezen turistler, nar gibi kömür ateşinde, bakır çezvelerle pişirilen Türk kahvelerini afiyetle yudumlama fırsatı buluyor.

Gaziantep'teki tarihi Kaleoğlu mağaralarındaki bir işletmede sunulan kömür ateşinde kahve hizmeti yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Sahip olduğu tarihi ve kültürel varlıkları ile önemli bir turizm şehri olan Gaziantep'te bulunan 500 yıllık Kaleoğlu mağarası şehirde ziyaret edilen turistik mekanların başında geliyor. Tarihi mağarada hizmet veren işletme farklı konseptiyle hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Mağarayı ziyaret eden misafirler buram buram tarih kokan mekanda bakır cezvelerde nar gibi kömür ateşinde pişen kahvelerin tadına bakmadan da geçemiyor. Tarihi mağaralarda ziyaretçilere sunulan hizmet bunlarla sınırlı değil. Her şeyin baştan aşağı yöresel ve tarihi olarak tasarlandığı mekanda canlı olarak müzik ziyafeti de sunuluyor.

Tarihi mekanda Gaziantep'e özgü yöresel müzikler eşliğinde kahvelerini yudumlayan ziyaretçiler, bu sayede hem farklı bir lezzet tadıyor hem de geçmişe kısa bir yolculuk yapıyor.

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği işletmede verilen hizmet hakkında bilgiler aktaran işletme personeli Yakup Mermer, gelen müşterilere kömürde kahve içme fırsatı sunduklarını söyledi.

Kahveler sevgi ve muhabbet ile pişiyor

Sevgi ve muhabbetlerini kattıkları kahveyi kömür ateşinde pişirdiklerini belirten Mermer, Türk kahvesi, menengiç kahvesi, Osmanlı kahvesi ve Dibek kahvesi gibi çeşitleri olduğunu söyledi. “Özellikle yabancılar yoğun ilgi gösteriyor”

İnsanların en çok menengiç kahvesini tercih ettiğini dile getiren Mermer, “Kullandığımız cezve bakır cezve aynı zamanda kömür ateşinde yapıyoruz sadece bunla bitmiyor aslında çünkü kahveyi yaparken daha lezzetli olması için sevgimizi katıyoruz. Kahvemizin tadına bakan insanlar çok beğeniyorlar ve çıkarken de bir kavanoz kahve alıp öyle çıkıyorlar. Özellikle turistlerin ilgisi çok. Buraya geldikleri zaman ağızları açık kalıyor. Çok şaşırıyorlar.biz yaptığımız işle Gaziantep'in turizmine adeta can veriyoruz” diye konuştu.