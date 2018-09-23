Tarihi Mecidiye Han 25 Aralık'ta açılıyor

Şahinbey Belediyesi tarihi, kültürel bir mekan olan ve yıllardır harbe durumda bulunan Mecidiye Han'daki restorasyon çalışmalarına hız verdi. Kültürel değerlere sahip çıkmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediyesi, yıllardır kaderine terk edilmiş olan Mecidiye Hanı'nın restorasyonunu tamamlayarak 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluş gününe yetiştirmeye çalışıyor.

Hakkında yazılı bir kaynak olmadığı için sözlü kaynaklardan yıllardır aktarılan bilgilere göre bin 725 yılında yapılmış olan Mecidiye Hanı ilk olarak Sultan Abdülmecid zamanında (1829-1861) bir restorasyon süreci geçirmiş. Eski kayıtlarda Han-ı Cedid ve Koca Nakıp Hanı olarak da adlandırılan Mecidiye Hanı, Osmanlı mimarileri içerisinde tek avlulu, 2 katlı hanlar grubuna girmesi münasebetiyle Gaziantep'in en güzel hanlarından biri olarak görülüyor. Kültürel olarak da önemli bir mekan olan ve bir dönem ilgisizlikten kaderine terk edilen, hatta otopark olarak da kullanıldığı için büyük tahribata uğrayan tarihi yapı, restorasyonu tamamlandıktan Gaziantep halkına ve şehre gelecek turistlere hizmet vermeye başlayacak.

Restorasyon çalışmaları tamamlandığında içerisinde sahaflar çarşısı, okuma merkezleri, kitapçıların olacağı ve çay bahçelerinin olacağı Mecidiye Han'da zaman zaman kitap tanıtımları, imza günleri gibi kültürel etkinlikler de düzenlenebilecek.

"Hedefimiz bu tarihi hanı 25 Aralık kurtuluş gününe yetiştirmek"

Han'daki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Mecidiye Han'ın Gaziantep'teki tarihi hanlarımızdan bir tanesi. Burası daha önce şahıs mülkiyetindeydi. Biz belediye olarak satın alarak kamulaştırdık. Sonrasında ise buraya yönelik güzel bir proje yaptık. Şuanda buradaki restorasyon çalışmaları da 7/24 esasına göre son sürat devam ediyor. Hedefimiz 25 Aralık 2018 tarihine yani Gaziantep'in kurtuluş gününe bu tarihi hanı yetiştirmek. Burada fonksiyonel olarak da sahaflar çarşısı projesini uygun gördük. Bu vesileyle bu mekan Gaziantep'in sanatına, kültürüne, okumasına ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Ayrıca oldukça geniş bir bahçesi var. Şuan mevcut hanlar içerinde en geniş avluya sahip hanlardan birisi burasıdır. Bu avlu kısmında da yine çay, kahve ve kitap okuma alanları olacak. Üst katta da kütüphanemiz olacak. Her hafta buraya bir yazarı davet edip imza ve sohbet günleri yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.