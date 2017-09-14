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14 Eylül 2017 14:24

Tarihi Rumkale’de ‘Su Sporları Festivali’ yapılacak

Gaziantep’in tarihi Rumkale bölgesinde su sporları festivali düzenlenecek.

Tarihi Rumkale’de ‘Su Sporları Festivali’ yapılacak

14 Eylül 2017 14:24


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak ve 1 Ekim’de başlayacak olan festivalde, dragon bot yarışları, su kayağı, jet ski, flyboard, wakeboard yarışmaları yapılacak. Saat 10.00’da Milli Dalgıç Şahika Ercümen’in serbest dalışı ile başlayacak olan festival gün boyunca devam edecek. Şu ana kadar 20 dragon takımının müracaat ettiği ‘Su Sporları Festivali’ sporcuları ve izleyicileri tarihi Rumkale’nin güzellikleri ile buluşacak.


Öte yandan, su sporları festivalini izlemek isteyen vatandaşlar için saat 10.00 ile 19.00 arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Gaziantep Üniversitesi önünden kaldırılacak ücretsiz servislerle ulaşım sağlanabilecek.




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