Tarihi saat ilgisi tarihe eser tutkusuna dönüştü

Gaziantep’in Islahiye ilçesinde yaşayan emekli saat tamircisi Mustafa Aydın, eski saatlere olan ilgisi, tarihe eser tutkusuna dönüştü. Emekli’ye ayrılan aydın ömrünün 40 yılında aralarında tarihi saat ve paralarında bulunduğu toplam 10 bin 55 parça tarihi eser ele geçirdi. Tarihi eserleri parayla satın alan Aydın, bir süre muhafaza ettikten sonra ise Gaziantep Arkeoloji Müzesi’ne teslim ediyor.

İlk tarihi eseri 1977 yılında müzeye götürdüğünü anlatan Aydın, "İslahiye de saat tamirciliği yapıyordum. Tarihi saatlere olan ilgim nedeniyle tüm tarihi eşyalara ilgi duymaya başladım. Bulduğum eserleri Arkeoloji müzesine götürüyordum. Kimde tarihi parça görsem paramla satın alıp, tarihi eserleri toplayaak, müzeye götürmeye başladı. İlk parçayı 1977 yılında Gaziantep Arkeleoji müzesine götürdüm. Emekli olduktan sonra da bu alışkanlığı sürdürdüm" dedi.

Tarihi eserin artık kendisi için tutku ve hastalık haline dönüştüğünü belirten Mustafa Aydın, "Bu tarihi parçalara çok meraklıyım 72 yaşındayım ama halen tarihi eserleri toplayıp mlüzeye götürüyorum. Çünkü tarihi değerlerimizin heba olmasına, ülke dışına çıkmasına da gönlüm razı olmuyor. Bu ihtimale yüreğim el vermiyor. Çevremdeki insanlardan bunu bilenler artık, bu tür parçaları bana getiriyor. Ben de satın alıyorum. Doğru müzeye götürüyorum" şeklinde konuştu.

Harcadığı paralar geri ödeniyor

Ödediği paranın kendisine ödendiğini de kaydeden Aydın, "Param ödenmese bile imkanım el verdiği sürece ölünceye kadar bu eserlerin kazandırılması gereken müzeye taşımaya devam edeceğim. Ben öldükten sonra da bu işe devam edecek yakınlarımın olmasını isterdim ama tarihi eserlere merak eden ailemden kimse yok. Çocuklarımın her birinin kendi işi var, onlarla uğraşıyorlar" diye konuştu.