Tarım işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 17 yaralı

Kazada 4’ü ağır 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Nizip karayolu Tokdemir köyü ile Kabasakız köyleri arasındaki Kızılyokuş mevkisinde Ramazan A. idaresindeki 63 LK 831 plakalı kamyon virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü, kamyonda ve kasasında bulunan toplam 17 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 4’nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken kamyondaki şahısların fıstık toplamaya giden mevsimlik işçiler olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yol, kamyon çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra ulaşıma açıldı.