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Tarım işçilerinin kamyonette tehlikeli yolculuğu

Gaziantep’te çoğunluğu çocuklardan oluşan mevsimlik tarım işçilerinin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep'te çoğunluğu çocuklardan oluşan mevsimlik tarım işçilerinin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.


Gaziantep'ten Osmaniye'ye seyir halinde bulunan ve çoğunlu çocuklardan oluşan mevsimlik işçilerini taşıyan kamyonetin tehlikeli yolculuğu korkuttu. Gaziantep D90 karayolu üzerinde seyir eden kamyonetin kasasında bulunan mevsimlik işçilerinin hiç bir güvenlik tedbiri almadan seyir ettikleri görüldü. Yürekleri ağza getiren kamyonetin kasasında yaklaşık 25 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.


Öte yandan, Gaziantep'te bir ay içerisinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan bir kamyonet ve bir kamyon devrilmiş, kazalarda ise toplam 8 kişi ölürken, 36 kişi de yaralanmıştı.

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