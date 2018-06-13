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13 Haziran 2018 11:14

Tarlada çıkan yangında tonlarca buğday kül oldu

Gaziantep’in Araban ilçesinde, hasada hazır buğday tarlasında çıkan yangında 15 dönümlük alanda ekili olan tonlarca buğday kül oldu.

Tarlada çıkan yangında tonlarca buğday kül oldu

13 Haziran 2018 11:14


Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesine bağlı Körhacıobası kırsal Mahallesi Karakuyu mevkiinde Yusuf Koçer’e ait 50 dönümlük hasada hazır makarnalık sert buğday tarlasında çıkan yangında 15 dönümlük arazi kül oldu. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da desteği ile alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın arazinin 35 dönümlük kısmına sıçramadan söndürüldü. Büyük paniğe neden olan yangının tarlada bulunan sulama sondajındaki elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.


Öte yandan, 6 çocuk babası Yusuf Koçer buğday tarlasını icar ile kiraladığını ve 50 dönümlük arazide bulunan 15 dönümde ekili bulunan tonlarca ürünün yandığını söyledi.


Yangınla ilgili ekiplerin incelemesi sürerken, arazide hasar tespiti yapılıyor




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