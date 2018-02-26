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26 Şubat 2018 15:39

Tarladan fışkıran su petrol zannedildi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde petrol boru hattı testi için basılan tazyikli su toprağın üstüne çıkınca petrol zannedildi.

Tarladan fışkıran su petrol zannedildi

26 Şubat 2018 15:39

Bir süre sonra gerçek ortaya çıkarken havaya fışkıran sıvının petrol değil su olduğu fark edildi.


Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir tarlada havaya fışkıran su görüntüsü, çevredekilerin dikkatini çekti. Yaklaşık 20 metreye ulaşan sıvıyı petrol sanan yöre halkı, önce sevinç yaşadı. Sevinç, petrolün yanma tehlikesine karşı korkuya dönüşürken, bölgede çalışan ekipler ile görüştüklerinde ise gerçek ortaya çıktı. Olayın yeni döşenilen boru hattının testinden kaynaklandığını belirlendi. Fışkıran suyun ise Nurdağı Kahramanmaraş yolu ve Nurdağı-İslahiye yolundan geçen 13 kilometrelik yeni yapılan boru hattının denenmesi için basılan tazyikli su olduğu öğrenildi.


Gerçeğin ortaya çıkması ile buruk sevinç ve korkuyu bir arada yaşayan mahalleli derin nefes aldı




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