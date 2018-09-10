Tarsus Ticaret Borsasından GTB'ye ziyaret

Tarsus Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Fatma Temel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Seçer, Genel Sekreter Hasan Şanlı ve personellerinden oluşan heyet, GTB'yi ziyaret ederek, sürdürülen akreditasyon çalışmaları ve projeler hakkında bilgiler aldılar.

GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cesim Arslan, Ali Alagöz, Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Darı ve Genel Sekreter Özgür Bayram tarafından karşılanan Tarsus heyeti, burada ilk olarak GTB personellerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısına katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cesim Arslan, komşu ve kardeş borsa, Tarsus Ticaret Borsasının yönetici ve personellerini, aralarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep ekonomisi hakkında bilgiler veren Arslan, Gaziantep'in tarıma dayalı sanayide Türkiye'ye başkentlik yaptığını ifade etti.

Gaziantep'in tarımsal ürünlerinin işlenmesi ve ticareti noktasında önemli bir üs merkezi konumunda olduğuna vurgulayan Arslan, tarım kökenli birçok sektörde Gaziantep'in ülke üretiminin yarısında fazlasını tek başına karşıladığını kaydetti.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ali Alagöz ise borsalar arasındaki diyalogların ve ikili iş birliği çalışmalarının geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Alagöz, ortak proje ve faaliyetlerde bulunulmasının bölgesel kalkınmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram'da toplantıda, GTB'nin tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında sunum yaptı.

GTB'nin Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 2015 yılında aldığı yetki ile Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Alım-Satım platformu kurduğunu anımsatan Bayram, "Biten projelerimiz arasında yer alan ELÜS platformumuzda, 2017 yılında 1 milyon ton kapasiteye sahip Türkiye'nin farklı illerinde kurulu 26 sözleşmeli Lisanslı Depomuz aracılığıyla toplam 510 bin ton ürün işlem gördü “dedi.

Bayram ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürüttükleri ET Borsası çalışmasında ise artık son aşamaya doğru geldiklerini belirtti.

Gastronomi kenti Gaziantep'te, Türkiye'nin en modern Et Borsasının inşa edildiğini aktaran Bayram, ET Borsasının 32 bin metre kapalı alan üzerinde kurulacağını dile getirdi.

Bayram, ayrıca sunumda, Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk, Antepfıstığı Pilot Ölçekli İşleme Tesisi, Hububat Emtia Merkezi Projeleri ile UR-GE ve Coğrafi İşaret Tescil çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Tarsus Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Seçer ise yaptığı konuşmada, GTB'ye sürdürdüğü proje ve çalışmalarda başarılar diledi.

GTB'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdikleri kıyaslama çalışmalarının her iki borsa içinde faydalı olacağına inandıklarını belirten Seçer, ayrıca Tarsus Ticaret Borsasında işlem gören ürünler ve borsanın faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi.

Toplantı sonrası, Muhasebe, Tescil, Proje, Akreditasyon, Bilgi İşlem ve Basın-Yayın birimlerinde kıyaslama çalışmalarında bulunan Tarsus Borsası temsilcileri, her iki borsanın ilgili birimleri arasındaki uygulama farklılıklarını yerinde görerek, iyi uygulamalar konusunda istişarelerde bulundular.