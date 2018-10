Taşdoğan ölüm yolunu meclise taşıdı

Taşdoğan, “Ölüm yolu” olarak bilinen, sürekli ölümlü ve ağır yaralanmalı kazaların olduğu Gaziantep-Nurdağı yolunu meclise taşıdı.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, “Ölüm yolu” olarak bilinen Gaziantep-Nurdağı arasındaki trafik kazalarına dikkat çekerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Trafik kazalarına dikkat çekti

Bu yolda her geçen gün trafik kazalarının arttığını dile getiren MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, 54 kilometrelik yolun 42,5 kilometrelik kısmının tek yön olduğuna dikkat çekti. MHP'li Taşdoğan, “Ülkemizde yerleşim yerleri arasındaki birçok yol “Bölünmüş Yol” olarak yapılmasına rağmen Gaziantep-Nurdağı arasındaki 54 kilometrelik Devlet yolunun yalnızca 42.5 kilometresi maalesef tek yön yol olarak işlemekte ve alınan önlemlere rağmen her geçen gün canların yitirilmesine ve ailelerin parçalanmasına sebep olmaktadır. Öyle ki, Gaziantep- Nurdağı Devlet yolunda 17 Haziran 2018 günü gerçekleşen trafik kazasında 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 7 vatandaşımız yaralanmıştır. Yine 18 Temmuz 2018 tarihinde yaşanan trafik kazası sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 2 kişi ise yaralanmış, 12 Ağustos 2018 günü meydana gelen kazada 2'si ağır 5 vatandaşımız yaralanmıştır, yine 28 Eylül 2018 günü aynı yolda meydana gelen kazada 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Sadece son dört ay içerisinde bu kadar ölümlü ve yaralanmalı kazanın gerçekleştiği bu yolda her geçen gün trafik yoğunluğunun ve araç sayısının da arttığı göz önüne alındığında bölünmüş yolların kaza ihtimallerini azalttığı, yapılmadığı takdirde ise ciddi sonuçlar ortaya çıkmaya devam edeceği açıktır” dedi.

Yatırım planına dahil edilecek mi

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Nurdağı Devlet Yolu yatırım planına alınıp alınmadığını ve yolun yapımı ile ilgili herhangi bir karar alınıp alınmadığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'a sordu. MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'a sorduğu sorular ise, Osmaniye-Adana-Kırıkhan-Hatay gibi önemli yerleşim yerlerine bağlanan Gaziantep Nurdağı Devlet Yolu yatırım planına alınmış mıdır, Gaziantep - Nurdağı Bölünmüş Yol yapımı için herhangi bir karar alınmış mıdır, Yıllardır yatırım planlarına alındığı söylenen Gaziantep-Nurdağı Devlet Yolu'nun eğer yatırım planına alındıysa yaşanılan tüm bu can kayıplarının önlenebilmesi adına öncelikli olarak planlanması için girişiminiz olacak mıdır, Gaziantep Nurdağı Devlet yolunun kalan kısmı için önümüzdeki yıl yol çalışmaları başlayacak mıdır, Gaziantep yakınındaki birçok il, araç sayısı ve trafik yoğunluğu bakımından daha az olmasına rağmen bölünmüş yol problemi yaşanmazken tarih, turizm kültür, sanayi ve gastronomi kenti olan Gazi şehrimizin yaşadığı bu durum maksatlı mıdır.