Taşdoğan oyunu kullandı

Doç. Dr. A. Muhittin Taşdoğan Anayasa değişikliği halk oylaması için oyunu kullandı.

Gaziantep’te yoğun şekilde referanduma yönelik çalışmalar yürüten Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. A. Muhittin Tasdoğan, kampanya döneminin tamamlanmasının ardından sabahın erken saatlerde Hasan Celal Güzel Ortaokuluna giderek oyunu kullandı.

Okulda vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Taşdoğan, sandık görevlileri ile tek tek tokalaştıktan sonra, tercih pusulasını aldı ve kabinde oyunu kullandı. Tercih pusulasının bulunduğu mühürlü oy zarfını sandığa atan Taşdoğan, kampanya döneminin sona erdiğini ve bundan sonra son sözü milletin söyleyecek olduğunu ifade etti.