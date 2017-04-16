Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 14:23

Taşdoğan oyunu kullandı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Yrd.

Taşdoğan oyunu kullandı

16 Nisan 2017 14:23

Doç. Dr. A. Muhittin Taşdoğan Anayasa değişikliği halk oylaması için oyunu kullandı.


Gaziantep’te yoğun şekilde referanduma yönelik çalışmalar yürüten Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. A. Muhittin Tasdoğan, kampanya döneminin tamamlanmasının ardından sabahın erken saatlerde Hasan Celal Güzel Ortaokuluna giderek oyunu kullandı.


Okulda vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Taşdoğan, sandık görevlileri ile tek tek tokalaştıktan sonra, tercih pusulasını aldı ve kabinde oyunu kullandı. Tercih pusulasının bulunduğu mühürlü oy zarfını sandığa atan Taşdoğan, kampanya döneminin sona erdiğini ve bundan sonra son sözü milletin söyleyecek olduğunu ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    21°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :04:05
  • Güneş :05:46
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:23
  • Akşam :19:14
  • Yatsı :20:45
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!