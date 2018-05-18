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18 Mayıs 2018 16:21

Taşdoğan’dan adaylık sevincini annesi ile yaşadı

MHP Genel Merkezi tarafından açıklanan milletvekili adaylar listesinde Gaziantep’ten birinci sırada yer alan Yard.

Taşdoğan’dan adaylık sevincini annesi ile yaşadı

18 Mayıs 2018 16:21

Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, adaylık sevincini annesi ile birlikte yaşadı.


MHP 1. Sıradan milletvekili adayı yapılan Muhittin Taşdoğan, adaylığının açıklanmasının ardından sevincini doğup büyüdüğü baba ocağı olan Nurdağı ilçesi kırsalındaki Sakçagözü mahallesinde kutladı. Annesi Hatice Taşdoğan’ın elinip öperek, dua isteyen Taşdoğan, Sakçagözü Camine giderek Cuma namazını kıldı. Taşdoğan, cami çıkışında ise kendisini bekleyen hemşehrileri ile bir süre sohbetler etti.


Muhittin Taşdoğan


Lise yılları ve üniversite yıllarından itibaren Ülke Ocaklar teşkilatından ayrılmayan Taşdoğan, doktor olduktan sonra da siyasette aktif olarak yer aldı. Gaziantep İl teşkilatının çeşitli kademelerinde görev alan Taşdoğan, son olarak MHP Gaziantep il başkanlığı görevinden istifa ederek, MHP’den milletvekili aday adayı olmuştu. Taşdoğan, Gaziantep 27. Dönem 1.ci sıra Milletvekili adayı seçildi.




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