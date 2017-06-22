Taşdoğan’dan bayram teblihi

Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan , Ramazan Bayramı dolayısıyla herkese iyi bayramlar temennisinde bulundu.

Taşdoğan , “Milli, dini duyguların, örf ve adetlerin uygulandığı , bizleri birbirimize yaklaştıran, aramızdaki ayrılıkları ve farklılıkları kaldıran, vefa ve kardeşlik içerisinde aynı yolda yürüdüğümüzü bizlere hatırlatan Ramazan Bayramı, milli hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir. Milli birlik ve beraberliğimizin mayasını oluşturan unsurlar, bizi biz yapan, bizi millet halinde bir arada tutan milli ve manevi değerlerimizdir. Bu duygular içerisinde bayramın sadece milletimiz için değil, Türk-İslam alemi ve bütün dünyaya sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.