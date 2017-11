Taşdoğan’dan öğretmenler günü kutlaması

Muhittin Taşdoğan, tüm öğretmelerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan yayımladığı mesajında “Türkiye Cumhuriyetinin geleceği, umudu olan öğrencilerimizi yetiştiren tüm öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Bir milletin milli, kültürel ve ahlaki yönden güçlü olması ve kalkınması öğretmenlerimizin üstün gayretli çalışmalarına bağlıdır. Geleceğimizin, milli birlik ve beraberliğimizin teminatı olan öğretmenlerimiz yetiştirdikleri öğrenciler ile geleceğimize yön verecektir. Başımızın tacı olan öğretmenlerimiz vatanın her köşesinde, her karış toprağında her türlü zorluklara rağmen kutsal görevlerini en güzel şekilde yerine getirmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün belirttiği gibi ’Öğretmelerimizin başarısı Cumhuriyet’in başarısı’ olacaktır. Bu kutsal görevi icra eden tüm öğretmelerimizin gününü kutluyor, şehit edilen tüm öğretmelerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.