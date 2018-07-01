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01 Temmuz 2018 17:02

Taşdoğan’dan teşekkür ziyaretleri

24 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili seçilen Uzm.

Taşdoğan’dan teşekkür ziyaretleri

01 Temmuz 2018 17:02

Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep ilçelerini gezerek teşkilatlara ve vatandaşlara teşekkür ziyaretlerinde bulunuyor. Son olarak İslahiye ve Nurdağı MHP teşkilatlarını ziyaret eden Taşdoğan, bu ilçelerin ardından baba ocağı olan Sakçagözü’nde 2 bin 500 kişiyle bir araya gelerek, vatandaşlara yemek verdi.


Sakçagözü’nde vatandaşlar tarafından yoğun sevgi gösterileri ile karşılanan Taşdoğan, tek tek vatandaşların elini sıkarak kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasına MHP’ye verdikleri destek için vatandaşlara teşekkür ederek başlayan Taşdoğan, “Hep Gaziantep’in ve Gaziantepli’nin yanında yer alarak, onların sorunlarına çözüm arayan bir politikayla hareket ettik. Dilimiz döndüğü, gücümüz yettiğince de sorunların takipçisi olduk. Şimdi aynı düsturu, mecliste de uygulayacağız. Bana güvenen hemşehrilerimi asla mahcup etmeyip, Gazi şehrimizin meclisteki sesi olacağım. Seçim süreci boyunca bize destek olan tüm partililerimize ve vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.


Daha sonra Sakçagözü’ndeki baba ocağına geçen Taşdoğan, burada babasının elini öperek hayır duasını aldı.




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