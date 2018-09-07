Tatil sonrası okula adaptasyon sorununa dikkat

Uzun süren bu yaz tatilinin ardından okula başlayacak olan çocukların uyum sorunu yaşayabileceğine dikkat çeken Özel Gaziantep Anka Hastanesi Uzman Psikoloğu Zeynep Pelin Özdemir, ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Uzman Psikolog Zeynep Pelin Özdemir, uzun tatil süresince dilediğince vakit geçirmeye alışan öğrencilerin eğitimin ilk günlerinde adaptasyon sorunu yaşayabileceğini dile getirerek, ailelere yönelik, "Yaz boyunca 3 ay süren tatilinin sona ermesiyle yeni bir dönem başlıyor. Tatilin getirdiği rehavete alışan öğrencilerin okul kurallarına tekrar uyum sağlaması bu süreçte zor olabilir. Kuralların unutulduğu tatilin ardından okul kurallarının öğrencinin hayatına yeniden girecek olması okula uyum sağlama konusunda zorluklara sebep olabilir. Bu süreçte anne ve babanın çocuğun okula kolay adapte olması için yardımcı olması gerekebilmektedir. Anne ve babanın her konuda olduğu gibi, bu konuda da kararlı davranması çocuklarına yapabilecekleri en temel yardımdır. Çocuğun okula tekrar dönmesi ya da okula yeni başlayacak olan çocuğuna okula gideceğini kararlı ve net bir şekilde ifade etmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki zayıf bırakılan her cümle çocuğun istediğini uygulayabilmesi için açık bırakılan bir kapı olacaktır. Okul fobisi oluşan çocuğa karşı davranışlar hassasiyet çerçevesinde olmalıdır. Okul fobisinin barındırdığı ayrılık anksiyetesi gibi kaygı bozuklukları bir uzman yardımıyla çözülmeye çalışılması oluşabilecek problemlerin önüne geçecektir. Ebevenyler çocuktaki anne ve babadan kopamama, okula gitmeyi reddetme, mide veya baş ağrısı, kusma gibi belirtiler gördüklerinde uzman desteği almaları gerektiğinin bilincinde olmalıdırlar. Anne ve babaların rahat ve endişe içermeyen davranışları çocuğu da rahatlatıcı bir tutum olacağından ebeveynlerin kendi duygu ve davranışlarına da dikkat etmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

“Çocuklarınıza karşı anlayışlı olun"

Okula yeni başlayacak olan çocuklar konusunda da hassas davranılması gerektiğini belirten Özdemir, "İlk kez okula gidecek bir çocuk için okulun ne olduğu korkutulmadan, çocuğun anlayabileceği şekliyle anlatılmalı ve çocuğun aklında iyi bir yer edinmesi sağlanmalıdır. Okulda geçirilecek eğlenceli anların, öğrenilecek bilgilerin anlatımı çocuğun okula gidişini heveslendirecek tarzda olmalıdır. Çocukların okula uyumunu kolaylaştırmak için okula başlamadan önceki günlerde, okul başlamış gibi güne başlamak, uyanma saatini okula gidiş saatine kaydırmak, geceleri de uyku saatini buna göre belirlemek ve beslenme düzenini okul dönemi içindeki haline getirmek çocuğun okula adapte olmasını hızlandırabilecek uygulamalar olabilir" dedi.

"Kaygılı olan çocuğu yatıştırmak Anne-Baba’nın görevi"

Okula yeni başlayacak olan çocukların kaygılı olabileceğini belirten ve bu nedenle Anne-Babalara önemli görevler düştüğünü vurgulayan Özdemir, "Kaygılı çocuğun sorularını cevaplamak, onu yatıştırabilmek ya da yeni başladığı okul hayatıyla ilgili meraklı olan çocuğa yardımcı olmak için, çocuğun en güvendiği bireyler olan anne - babalara önemli görev düşüyor. Çocuğun sorduğu sorulara, ebeveyninin bilmiyorum demesi ya da geçiştirici cevaplar vermesi çocuğu daha çok kaygılandırabilir. Belirsizlik içinde kalan çocuğun kaygısını azaltmak için anne ve babanın, çocuğun gideceği okul, müfredat, eğitim sistemi, öğretmeni gibi konularda bilgi sahibi olması ve çocuğu rahatlatıcı cevaplar vermesi kaygıyı en aza indirmektedir" ifadelerini kullandı.

“Empati yapmak önemli"

Özdemir, telaşlı, kaygılı olan anne ve babalara empati kurmaları uyarısında da bulunurken, "Çocuklarınızı anlamanın, onlara yardımcı olmanın en basit yolu empati yöntemidir. Kendi çocukluk yıllarınızı hatırlamalı, o dönemi nasıl geçirdiğinizi, zorlukların üstesinden nasıl geldiğinizi hatırlamalısınız. Bu, problemleri atlatmada sakinleştirebilecek bir yöntem olabilir" diye konuştu.