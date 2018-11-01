Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası GSO'ya ziyarette bulundu

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Başkanı İlhami Aydın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kul ve beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

Heyeti GSO'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bütün şartlara rağmen üretime ve ihracata devam ettiklerini kaydetti.

“Gece gündüz demeden var gücümüzle kentimiz ve ülkemizin gelişmesi için çalışmaya devam ediyoruz”

Ünverdi, Gaziantep'in Ekim ayı ihracatının yüzde 10,4 oranında artışla 655 milyon 42 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, “İhracat yapan iller sıralamasında 6. sırada yer alıyoruz. Çok geniş bir ürün yelpazemiz var. Gece gündüz demeden var gücümüzle kentimiz ve ülkemizin gelişmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep'te yer alıyor ve kentimizden 180 ülkeye halıdan makarnaya, iplikten makinaya kadar çok sayıda sektörde yüzlerce ürün ihracatımız söz konusu” dedi.

Gaziantep-Kilis arasında yeni bir OSB'nin kurulması için çalışma başlattıklarını aktaran Ünverdi, bu konuda izinlerin alındığını ve kuruluş çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Projenin bir ilk olarak iki ilin birlikte gerçekleştirdiği bir proje olacağına vurgu yapan Ünverdi, projenin hayata geçmesiyle bölgenin cazibesinin daha da artacağını sözlerine ekledi.

"Gaziantep'in yaptıkları gerçekten gurur verici”

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İlhami Aydın da, Tavşanlı ve bölgesinin sanayi ve ticaret yapısı hakkında bilgiler vererek, “Tavşanlı ilçemiz, İç Ege bölgesinde 75 bin yerel, 250 bin çevresel nüfusuyla Kütahya coğrafyasının yüzde 35'lik bölümünün ekonomik, ticari ve iktisadi yapısına yön vermektedir. Lokasyon olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi illerimize ulaşım yakınlığı ile avantajlar sunmaktadır. Bununla beraber 20'nin üzerinde yeraltı maden kaynakları, 160 dereceye varan jeotermal kaplıca su kaynaklarının sağlık turizmine katacağı çeşitlilik ile birçok fırsatı beraberinde barındırmaktadır. Sanayinin çok çeşitli dallarında kullanılan ve stratejik olma özelliği ile dünya rezervlerinin yüzde 70'nin Türkiye'de olduğu bor madeninin yine yüzde 70'lik kısmı Kütahya Emet'te bulunmaktadır. Sayın Başkanım, değerli hazirun Kütahya ve bölgemizde katma değeri yüksek avantaj oluşturacak yeraltı, yer üstü kaynaklarımız var. Bizlere yatırım ve sanayileşmede katkı vermenizi bekliyor, bölgemize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep'in sanayisiyle ülke ekonomisine sağladığı katma değer takdire şayandır” diyen İlhami Aydın, sözlerini şöyle tamamladı, “İş dünyasının temsilcileri olarak bu tür ziyaretlerle bilgi alışverişi yaparak ülkemize katkı sunmaya gayret ediyoruz. Kent olarak yaptıklarınız gerçekten gurur verici. 6,5 milyar dolarlık ihracat başarınızla örnek bir sanayiye sahipsiniz. Gaziantep ülkemizin Ortadoğu'ya açılan kapısı ve tarihi, kültürü, turizmi ve milli ekonomik değerleri ile üreten, istihdam eden, ihracat yapan çok önemli bir ilimiz. Sanayileşmedeki başarılı örnekleri ile de rol model olarak sonuçlandırılmasına vesile olan siz değerli yöneticilerimize ve Gaziantep iş dünyasına takdir ve şükranlarımızı sunuyoruz”

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Melike Yüksel, Hakan Aslansoy, ile Genel Sekreter Kürşat Göncü'nün de hazır bulunduğu ziyaret sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.