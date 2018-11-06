Tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakimler Savcılar Kurulu'nun 17/10/2018 tarih ve 1561 sayılı Adli Yargı kararnamesi ile Gaziantep'ten tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi.

Yemeğe çok sayıda hakim ve Cumhuriyet savcısının yanı sıra Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Adalet Komisyon Başkanı Ercan Kumhak, Adalet Komisyonu Üyesi Adnan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcı vekilleri ve Ağır Ceza mahkemelerinin başkanları katıldı. Yemeğin ardından açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Hakim ve Cumhuriyet Savcısı mesleğinin en zor anlarından birinin de hayatının bir bölümünü sürdürdüğün, alıştığın ilden görev gereği ayrılmanın verdiği üzüntü ve hüzün olduğunu söyledi. Başsavcı Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti; “Aslında biz Hakim ve Savcı olarak şunu çok iyi biliyoruz ki görev yaptığımız her ili yaşayarak tanıyoruz. Biz de Gaziantep'e yeni atandık ve kısa sürede Gaziantep'i çok sevdik. Burası dışarıdan göründüğü gibi değil, çok güzel bir çalışma ortamı var, umarım sizler de buradaki sıcak ve samimi çalışma ortamından memnun ayrılmış olursunuz. Burada hizmet veren ve bu gün Hakimler Savcılar Kurulumuzun kararıyla başka illere tayin olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve ülkemizin diğer bölgelerinde verecekleri Adalet mücadelesinde şimdiden onlara başarılar diliyorum. Ayrıca adliyemize yeni atanan hakim ve savcılarımıza da hoşgeldiniz diyorum. Birlikte uyum içerisinde çalışmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.” dedi.

Adalet Komisyon Başkanı Ercan Kumhak yaptığı konuşmada, tayini çıkan hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Komisyon Başkanı Ercan Kumhak konuşmasında “Birlikte zor bir süreç yaşadık ama birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ne olduğunu gördük ve adil olmaya çalıştık. Umarım sizin de yargıladığınız kişiler kararlarınızdan memnun kalmışlardır. İlimizde görev yapan hakim ve savcılarımız, buradan güzel intibalar bırakarak ayrılıyorlar. Görev süresince göstermiş oldukları nezaketten, sıcakkanlılıklarından ve anlayışlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum ve yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Yemeğin sonunda ilimizde görev yapan ve Hakimler Savcılar Kurulu kararıyla tayinleri çıkan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarına teşekkür plaketi verildi. Soma Başsavcılığı'na atanan Serkan Başaran, plaketini Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz'ın elinden alırken Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Hakimliğine atanan Türker Özmen'e plaketini verdi. Adalet Komisyonu Üyesi Adnan Yılmaz ise Soma Hakimliğine atanan Sibel Başaran'a plaket takdim etti.