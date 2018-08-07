Tayini çıkan savcı ve hakimler mesai arkadaşları ile vedalaştı

Son kararname ile Karaman’a atanan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emre Yücel ile Burdur’a atanan Hakim Hava Karaman ve Cumhuriyet Savcısı Yavuzhan Kocaman düzenlenen veda yemeğinde mesai arkadaşları ile vedalaştı.

Veda yemeğine Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve adliye personellerinin katıldı. Arkadaşlarına veda eden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emre Yüce, ilçede yaklaşık 2 yıl görev yaptığını hatırlatarak, görev süresi içerisinde meslektaşlarıyla birlikte başarılı çalışmalara imza attıklarını ve güzel günler geçirdiklerini ifade etti.

Hakim Hava Karaman ise, hem Araban’dan hem de mesai arkadaşlarından ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını belirterek, Karaman’a atanan Savcı Mehmet Emre Yücel’e de yeni görev yerinde başardı diledi.