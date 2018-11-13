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Taziye yolunda kaza: 4 yaralı

Gaziantep’te taziye ziyaretine gidenlerin içerisinde bulunduğu otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Gaziantep'te taziye ziyaretine gidenlerin içerisinde bulunduğu otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı


Kaza, Nurdağı ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Osmaniye'ye taziye ziyaretine giden Müslüm K. idaresindeki 63 E 6328 plakalı otomobilin lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç, takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik tedbirleri alındı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

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