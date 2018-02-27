TBMM Başkanı Kahraman, Gaziantep Birlik Vakfı yönetimini kabul etti

TBMM Başkanı ve Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı İsmail Kahraman, kendisini ziyarete gelen vakıf yöneticilerini makamında kabul ederek, 2 saat süren bir görüşme yaptı. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 10 kişilik Gaziantep Birlik Vakfı heyeti ile tek tek ilgilendi.

"Önemli işler başardılar"

TBMM Başkanı ve Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı olan İsmail Kahraman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek " Gaziantep Birlik Vakfı İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan’ı uzun yıllardır tanıyorum. Başarılı çalışmalarını takip ediyorum. Gaziantep’te kısa süre içerisinde teşkilatlanarak başarılı işlere imza attılar. Gaziantep’in gelişiminde yapılan projelerde Birlik Vakfı Başkanının ve yöneticilerinin önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. Şehrin ve ülkemizin genç ve yetenekli beyinlere ihtiyacı var. Bu ülke onların omuzlarında yükselecektir. Ülkemizin geçmiş olduğu zor süreçte, milli bir duruş gösteren Mehmet Fatih Aslan ve yöneticilerine başarılar diliyorum ” dedi.

"Tecrübesi ışığında çalışacağız"

Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, iki saat süren görüşmede önemli istişarede bulunduklarını belirterek "1967’de MTTB Başkanlığına gelen İsmail Kahraman bir dava nesli yetişmesinde büyük emekler vermiştir. Kendisinin ve arkadaşlarının vesilesiyle milli ve manevi değerlere bağlı gençler yetişmiştir. Onun MTTB Başkanlığına geldiği yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gençlik hareketleri sokaklardaydı. Yarım asırlık bu mücadele içerisinde 12 Eylül darbesiyle MTTB’nin kapatılmasının ardındın Birlik Vakfı kuruldu. Birlik Vakfında halen aktif olarak bulunan İsmail Kahraman, isim babası olduğu partiden 14 yıl sonra milletvekili seçildi. Bu kritik süreçte ülkemizin önemli neferlerinden birisi oldu. Ziyaretimiz sırasında bizi ailesinden biri olarak karşılayarak, Birlik Vakfının bize gerçek bir aile olduğunu içten ev sahipliği yaparak bir kez daha gösterdi. Çalışmalarımız için söylediği övgü dolu sözler için Sayın Meclis Başkanımız İsmail Kahraman’a teşekkür ediyorum. Tecrübeleri ve tavsiyeleri ışığında çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz" diye konuştu