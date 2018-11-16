Tek durak ofis uygulaması almanlardan tam not aldı

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın Gaziantep'in yatırım ekosistemine yönelik yaptığı tanıtım çalışmaları Almanlardan tam not aldı.

Yatırımcı, girişimci, politikacının yer aldığı Alman Genç Politikacılar Derneği üyelerinden oluşan heyet, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İpekyolu Kalkınma Ajansı Dr. Burhan Akyılmaz, Gaziantep yatırım ekosistemi, İKA'nın kalkınmaya dayalı yeni dönem politikası hakkında heyete bilgi verdi.

İKA'nın yabancı yatırımcılara yönelik çalışmalarından da bahseden Akyılmaz, İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Yatırım Destek Ofisi bünyesinde 2017 yılında 'Tek Durak Ofis' uygulaması kurulduğunu söyledi. Akyılmaz, ‘‘Bölgemize yatırım yapmayı planlayan yerli ve yabancı yatırımcılarımıza teknik destek ve danışmanlık hizmeti veren uygulamamız, firma kuruluş işlemleri, izin ve ruhsat işlemleri, yatırım yeri tahsis işlemleri, Türk vergi sistemi, yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi ve insan kaynağı tedariki gibi konularında önemli kolaylıklar sağlıyor. Nitekim yaptığımız çalışmalar sonucunda Gaziantep, Avrupa'da En iyi Yabancı Yatırımcı Stratejisine Sahip Büyük Şehirler kategorisinde en iyi 10 şehir arasına girerek ödüle layık oldu'' ifadelerini kullandı.

İKA'nın başarılı çalışmalar yaptığına dikkat çeken heyet, Genel Sekreter Dr. Burhan Akyılmaz'a teşekkür etti.