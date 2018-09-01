Tekeri patlayan araç karşı şeritten gelen başka bir araca çarptı

Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Karataş Mahallesi Kapalı Spor Salonu bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Doğanlar idaresindeki 27 RR 929 plakalı otomobil seyir halindeyken sol tekerinin patlaması sonucu refüje çıkarak karşı şeride geçti ve karşıdan gelen 06 YA 6533 plakalı araca çarptı. Yaşanan kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı.