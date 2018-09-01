Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 10:14

Tekeri patlayan araç karşı şeritten gelen başka bir araca çarptı

Gaziantep’te Karataş Mahallesi Kapalı Spor Salonu bulvarında seyir halindeyken tekeri patlayan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı.

Tekeri patlayan araç karşı şeritten gelen başka bir araca çarptı

01 Eylül 2018 10:14

Kazada yaralanan olmadı.


Kaza, Karataş Mahallesi Kapalı Spor Salonu bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Doğanlar idaresindeki 27 RR 929 plakalı otomobil seyir halindeyken sol tekerinin patlaması sonucu refüje çıkarak karşı şeride geçti ve karşıdan gelen 06 YA 6533 plakalı araca çarptı. Yaşanan kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç