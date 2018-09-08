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Tekeri patlayan minibüs yan yattı: 7 yaralı

Kazada 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otobanında Osmaniye’den Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan H.G. idaresindeki 01 VN 179 plakalı minibüsün Nurdağı ilçesinde tekeri patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs devrilerek, yan yattı. Kazada minibüs sürücüsü ve Saliha, Kevi, Belkıse, Nedra, Leyla G. ile Mahsun D. isimli yolcular yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza sonrası polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken, trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.

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