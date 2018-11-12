Telefon satmak için gitti, beğendiği modeli çalıp kaçtı

Gaziantep'te kimliği belirsiz bir kişi elinde satmak için götürdüğü telefonla girdiği iş yerinin boş olduğunu fark edince vitrindeki beğendiği modeli çalarak, kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Çagdaş Mahallesi Mehmet Oğuz Gögüş caddesinde bulunan bir telefon dükkanına giren kimliği belirsiz şahıs, elindeki telefonu satmak için götürdüğü iş yerinde kimsenin olmadığını görünce harekete geçti. Bir süre etrafı kolaçan eden şahıs, vitrinde beğendiği bir telefon modelini alarak, kayıplara karıştı.Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlığın olduğu esnada komşu dükkana para bozdurmaya gittiğini belirten işletme çalışanı Suriye uyruklu Enes Ali, "Para bozdurmaya gitmiştim, döndüğümde vitrindeki telefonlardan birinin yerinde olmadığını fark ettim. Güvenlik kamerasına baktık, hırsızın dükkanda kimsenin olmadığını fark edince telefonu çaldığını gördük. Hemen polise haber verdik" dedi.

Öte yandan, olay yerinde inceleme başlatan polis, izlediği güvenlik kameralarından eşgalini belirlediği şahsın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.