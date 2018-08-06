Telefonlar sepete sporcularla sohbete

Sporcu öğrencilerin sosyal iletişim becerilerini daha da güçlendiren etkinlik, öğrenci velilerini memnun ediyor.

Son günlerde özelikle gelişim çağında olan çocuklarda sıklıkla görülen teknoloji ve sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek isteyen Şehitkamil Belediyesi, 2018 yaz spor okulları bünyesinde farklı branşlarda eğitim gören sporcu öğrencilerin katılımıyla “Telefonlar Sepete Sporcular Sohbete” etkinliğini gerçekleştiriyor. Branşa özgü gerçekleştirilen çalışmaların dışında sporcuların çok yönlü gelişimine katkı sağlamak isteyen Şehitkamil Belediyesi, düzenlediği adabı muaşeret eğitimleri, kültürel ve sosyal etkinliklerle çocukların ve gençlerin yanlarında olmaya devam ediyor. Hafta boyunca farklı alanlarda gerçekleştirilen yüksek tempolu eğitimlere kısa bir mola veren sporcu öğrenciler, telefon, tablet ve bilgisayarlarını sepetlere bırakarak eğitmenleri eşliğinde güncel ve sosyal konularda akranlarıyla sohbet ediyor, kulaktan kulağa, sessiz film gibi birçok farklı eğlenceli ve eğitsel oyunlar oynuyorlar. “Telefonlar Sepete Sporcular Sohbete” etkinliğini ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tüm katılımcı öğrencilerin yaptığı gibi telefonunu sepete bırakarak sporcularla sohbet etti, öğrencilerin çeşitli alanlarda sordukları sorulara yanıtlar vererek tecrübelerini paylaştı.

Sosyal medya kullanımı bir bağımlılık haline dönüşmemeli

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca 12 farklı spor tesisinde 7 farklı branşta gerçekleştirilen yaz spor okulu çalışmalarını sıklıkla ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte genç sporcuların misafiri oldu. Sosyal medya kullanımının bir bağımlılık haline dönüşmemesi gerektiğini belirten Fadıloğlu, “Spor okullarımız bünyesinde teknik ve taktik çalışmaların yanında sporcu öğrencilerimizin sosyal yönlerinin gelişmesini, kültürel ve sosyal etkinliklere katılım oranlarının artmasını arzu ediyor ve bu doğrultuda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Gerek adabı muaşeret eğitimleriyle gerek farklı konularda gerçekleştirilen teorik eğitimlerle katılımcı sporcularımızın yaz tatili sonrasında spor okullarımızdan önemli kazanımlarla ayrılmaları en önemli arzumuz. Son günlerde özellikle teknoloji ve sosyal medya bağımlılığının çocuklarımız ve gençlerimiz üzerindeki olumsuz etkilerine hep birlikte şahit oluyoruz. Sosyal medya kullanımı bir bağımlılık haline dönüşmemeli. Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar doğru kullanıldığında hayatımızı kolaylaştırıyor. Ancak bu teknolojik aletlerin kullanım oranı mutlaka sınırlandırılmalı; çocuklarımız ve gençlerimiz daha hareketli, zinde ve sosyal bir yaşama adapte olmalı. Bu doğrultuda spor okullarımız bünyesinde görev yapan antrenörlerimizin hayata geçirdiği “Telefonlar Sepete Sporcular Sohbete” etkinliğine konuk olduk. Sporcularımızla sosyal konularda paylaşım içerisine girerek, merak ettikleri soruları yanıtlama fırsatı elde ettik. Bundan sonraki süreçte de bu etkinliğin daha geniş kitlelere yayılması adına farkındalık çalışmalarımız devam edecek. Biz tüm bu projeleri ve eğitim çalışmalarını kurumlar arası işbirliğiyle yürütüyoruz. Bu bağlamda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze, İl Sağlık Müdürlüğümüze, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, federasyonlarımızın il temsilciliklerine, halk eğitim merkezi müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. Tabi yine en büyük teşekkürümüz değerli velilerimize.Onlar hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmıyorlar” diye konuştu.