Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 11:34

Televizyon izlerken başından vurulan çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep’te dedesiyle birlikte evin teras katında televizyon izlerken başından vurulan 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Televizyon izlerken başından vurulan çocuk hayatını kaybetti

04 Ağustos 2018 11:34


Maganda kurşunu ile yaralanan 11 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bir hafta boyunca tedavi gören 11 yaşındaki Keser, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde meydana gelmişti. Dedesine ait evin terasında televizyon izleyen Mehmet Emin Keser, bir anda kanlar içerisinde yere yığılınca hastaneye kaldırılmış, burada çekilen tomografisi sonucunda başında kurşun olduğu belirlenmişti. Daha sonra özel bir hastaneye sevk edilen Keser, bir hafta boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Küçük Emin’in cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından cenaze ailesine teslim edilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç