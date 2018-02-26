Telgraf gazetesinden anlamlı sergi

Gaziantep Telgraf gazetesi muhabirleri Okan Çelik ve Sedat Torun’un çalışmaları sonucu hazırlanan Gaziantep’teki başarılı engellilerin başarı hikayesinin bulunduğu sergi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Çelebi, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay’ın katılımıyla açıldı. Sergide özellikle birçok engele rağmen başarılı olmuş engellilerin hayat hikayeleri de yer alıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Çelebi sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, “Öncelikle engellilerle ilgili olan bu sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Her alanda sergiler yapılıyor ancak engellilerle ilgili sergilerin çok az olduğunu ifade etmek istiyorum. Eskiden engelliler hep tüketen ve isteyen el olarak ifade edilirdi. Arkadaşlarla beraber bu sergiyi gezdik şunu gördük ki, fırsat verildiğinde engellilerin çok yol kat edecekler” dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay herkesin bir engelli adayı olduğunu söyleyerek, “Öncelikle bu sergide emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Engellilere şans verildiğinde neleri başarabileceklerine az önce şahit olduk. Hepimiz engellilerin yanında olmalıyız. Engellilere şans verilmeli, engellilere fırsat tanınmalıdır. Bu güzel çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender telgraf gazetesine teşekkür ederek, “Özellikle telgraf gazetesine çok teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir kaynak oluşturdular. Engellilerle ilgili bu tür çalışmalar az sayıdaydı. Ben bu sergide emeği geçen arkadaşları tebrik ediyorum” diye konuştu.

Sergi, kurdele kesiminden sonra açıldı.