Temizlik işçisi sokakta bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 54 yaşındaki Mehmet Koçaslan, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı mevkinde temizlik yaparken deste şeklindeki paraları gördü. Paranın tek kuruşuna dokunmayan Koçaslan, sahibinin bulunması için parayı Şehitkamil Belediyesinde görevli amirlerine teslim etti. Belediye yetkilileri ise daha önce kayıp ihbarında bulunan muhasebeci İbrahim Başkahraman’a ulaşarak paraları teslim etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu duyarlı davranışından dolayı temizlik görevlisi Mehmet Koçaslan’ı bir maaş ile ödüllendirdi.

Olayı anlatan 4 yıllık temizlik görevlisi Mehmet Koçaslan, paraya hiç dokunmadığını ifade etti. Koçaslan, ”Ben çalışıyordum. Karşıdan karşıya geçerken bir kağıt parçası buldum. Gittim baktım bir deste içerisinde para vardı. Aldım kimseye söylemeden amirimi aradım. Amirim de gerekeni yaptı. Temizlik yaparken bulduğum parayı benim derler diye kimseye söylemedim. Sonra amirimi aradım. O an aklıma hiçbir şey gelmedi sahibine ulaştırmak istedim. Paraya hiç dokunmadan sahibine ulaştırdım” dedi.

Parayı kaybeden muhasebeci İbrahim Başkahraman ise parayı kaybettiğini iş yerine döndüğünde fark ettiğini söyleyerek, "Arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden de belediyemizden de razı olsun. Biz emekçi insanlarız. Bankanın önünde 20 bin TL para düşürdük. Para elimizdeydi. Bir bankadan çekip diğerine yatıracaktık. İşim acele olduğu için motorun altına koymuştum. Oradan alırken destenin birisi düşmüş. Banka kapalı olduğundan iş yerine gittiğimde fark ettim parayı düşürdüğümü” şeklinde konuştu.

“Bu olayı gurur duyarak anlatıyorum”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu bu olayı gurur duyarak anlattığını söyledi. Fadıloğlu, temizlik işlerinde çalışan belediye personeline teşekkür ederek, "Bu davranış herkesin yapması gereken bir davranış. Fakat maalesef son dönemlerde doğru işi yapanları farklıymış gibi görüyoruz. Biz belediye olarak sokaktaki çöpte parada bizim emanetimizdir. Ben duyarlı davranışından dolayı Mehmet kardeşimize teşekkür ediyorum. Biz de belediye olarak uygulamalarımız gereği kendisine bir maaş ödül ile ödüllendirdik. Biz bir ekibiz. Bu belediyenin en alt kademesinden en üst kademesine uyumlu çalışan bir ekibiz. Ben gerçekten bu olayı gurur duyarak anlatıyorum” diye konuştu.