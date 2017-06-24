Temizlik işleri müdürlüğünde bayramlaşma

Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde bayram heyecanı yaşandı. Temizlik personelleri, sabah erken saatlerde Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmet binası önünde toplandı. Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, mesai saati öncesi tüm temizlik personeliyle tek tek bayramlaştı. Temizlik personelleri, bayramlaşma dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğin kendilerini çok memnun ettiğini ifade etti. Personeller, bayramlaşma sonrası işbaşı yaptı. Temizlik işleri personelleri, bayram süresince mesaiye devam edecek.

Bayramlaşma sonunda hatıra fotoğrafı çekindi.