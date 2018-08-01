Temmuz’da Gaziantep ve Güneydoğu’da ihracat artışı devam etti

Türkiye İhracatçı Meclisi(TİM) verilerine dayanılarak yapılan açımlamada Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yılın ilk yedi ayında 4 milyar 786 milyon 985 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, “Türkiye’nin olduğu gibi Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Temmuz 2018 döneminde ki ihracat artışı devam etmiş olup hedeflenen rakamlara ulaşabilmek için her türlü çalışmayı büyük bir dikkatle sürdürüyoruz. Halen yürütülmekte olan üniversite sanayici iş birliğinin ihracatımıza olumlu yansıyacağını umuyoruz” dedi.

GAİB’ten yapılan yazılı açıklamada aynı dönemde Gaziantep’ten de 3 milyar 902 milyon 494 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği ve Gaziantep’in bir önceki yılın aynı dönemine oranla temmuz 2018 döneminde ihracatın yüzde 17,6 artışla 565 milyon 500 bin dolar olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Güneydoğu’dan 185 ülkeye 4 milyar 786 milyon 985 bin dolarlık ihracat

Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen gerçekleştirilen ihracat rakamlarının gelecek için umut verici olduğunu ifade eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, “Global dalgalanmaların yaşandığı dünyamızda yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen ülkemizde ihracat rakamlarının arttırılmasına yönelik sürdürülen çalışmaların ekonomiye olumlu yansıması ve ihracatta görülen artışın Ocak 2018’den bu yana periyodik olarak sürmesi yıl sonu hedeflerimize ulaşmamız yönünde olumlu sinyaller vermektedir. Son dönemlerde bölgemizde özellikle sanayici üniversite işbirliğinin artması nitelikli ürünler elde edilmesine yönelik sağlanacak olan akademik desteğin yanı sıra üretimi doğrudan etkileyen nitelikli ve vasıflı insan iş gücünün sağlanması açısından da önemlidir. Global pazarlardaki gelişmeleri doğru okumak ve ihtiyaçlara göre üretimi geliştirmek zorundayız. Ülkemiz yeni bir yönetim sistemine geçti, hayırlı, uğurlu olsun. Güçlü ülke, güçlü üretim için bugünden itibaren herkesin daha çok sorumluluk alması, daha çok üretip, daha çok çalışması gerekiyor. Gelecek hedeflerimiz için bu kaçınılmazdır. Hükumetin daha çok ekonomiye odaklanması ve gerek üreticilerimizin gerekse ihracatçılarımızın dünya pazarlarındaki rekabet gücünü arttırmaya yönelik desteklerin arttırılması kaçınılmaz ve önemlidir. 2018 yılının ilk 7 ayında 4 milyar 786 milyon 985 bin olan bölge ihracatımız aynı dönemde, diğer İhracatçı Birlikleri adına kayıt altına alınan 196 milyon 527 bin $’lık ihracatla birlikte 4 milyar 983 milyon 512 bin dolarlık işlem hacmi gerçekleştirilmiştir. Global pazarlardaki pazar paylarımızın arttırılmasına yönelik çalışmalarımız sürerken üretim ve istihdamın arttırılmasına yönelik katkılarımız da devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte nitelikli insan iş gücünün yanı sıra arge inovasyona yönelik yatırımların da artacağına, sanayide endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün istenilen oranda gerçekleşeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

İhracatta Ortadoğu Ülkeleri birinci sırada

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada da bölge ihracatının ocak-temmuz döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,9’luk artışla toplam 4 milyar 786 milyon 985 bin dolar ihracat kaydı alındığı ifade edildi. Yapılan yazılı açıklamada Temmuz 2018 döneminde farklı bölgelerde bulunan diğer ihracatçı birlikleri adına da 196 milyon 527 bin dolarlık ihracat kayda alındığı böylece Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin kayıt işlem hacminin yüzde yüzde 4,9’luk artışla 4 milyar 983 milyon 512 bin dolarlık ihracatı kayıt altına alındığı ifade edildi. Yapılan açıklamada bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 48,7 payla ilk sırada AB ülkelerinin yüzde 19,9 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 11,7 payla üçüncü sırada yer aldığı toplam 185 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İtalya, İran, İngiltere, Almanya, İsrail ve Libya’nın bölge ihracatında ilk sıralarda yer aldığı da vurgulandı. Ürün bazında gerçekleştirilen ihracatta halı, kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ayakkabılar ile demir-çelik mamullerinin Güneydoğu Anadolu Bölgesinden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olduğu da vurgulandı.

Gaziantep Temmuz ihracatıyla rekor kırdı

Gaziantep’in bir önceki yılın aynı dönemine oranla temmuz 2018 döneminde ihracatın yüzde 17.6 artışla 3 milyar 902 milyon 494 bin $ olarak gerçekleştirildiği, ocak-temmuz 2018 döneminde de bir önceki yıla oranla yüzde 6.3’lük artışla 3 milyar 902 milyon 494 bin dolara yükseldiğini kaydedilirken Gaziantep’in Türkiye’nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğunun da ifade edildiği açıklamada tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünlerinin kentin ihracatında önde gelen sektörler olduğunun altı çizildi.