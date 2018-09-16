Tenis turnuvasında şampiyonlar belli oldu

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenis kortunun dünya standartlarında yapıldığını vurgulayarak, zeminin toprak olmasından dolayı sporcuların da çok memnun olduğunu dile getirdi.

Federasyon olarak hedefleri olduğunu anlatan Durmuş, "Dünya bizden önce başlasa da mesafeleri kapatmaya başladık. Artık olimpiyatlarda da sporcularımız var. Dünyanın en iyi turnuvalarında yarışıyorlar. Gençlerimizin dünya sırlamasında en iyisini yapabileceğini biliyoruz" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken de Gaziantep'i her branşta spor yapılabilecek bir yer haline getirme kararı aldıklarını belirterek, mahallere tesisler inşa ettiklerini anlattı.

Genç nüfusun fazla olmasından dolayı spor yatırımlarının artması gerektiğine dikkati çeken Köken, "Türkiye'de yapılan bir istatistiğe göre üniversiteyi bitirenlerin yüzde 70'i başka alanlarda çalışıyormuş. Biz istiyoruz ki insanlar en azından başladığı bir spor branşını devam ettirsin. Biz de spora yakın bir gençlik var. Bunu iyi değerlendiremiyoruz. Bu bağlamda Gaziantep'i spora ulaşılabilen bir yer haline getirmenin gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren genç sporculara ödülleri verildi.