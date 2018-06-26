Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 15:24

Tespih hırsızı güvenlik kamerasından yakalandı

Gaziantep’te 35 adet değerli tespihi çalarak kayıplara karışan şüpheli şahıs, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle yakalandı.

Tespih hırsızı güvenlik kamerasından yakalandı

26 Haziran 2018 15:24


Olay, Gazi Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi’nde 29 Mayıs günü bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinden 35 adet değerli tespihin çalınması sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelilerin birçok hırsızlık suçundan da kaydı bulunan A.A. ile H.H.Y. olduğu tespit etti.


Polis ekipleri A.A. isimli şüpheliyi iş yerinden çaldığı 35 adet değerli tespih, 1 adet LCD monitör ve 1 adet bilgisayar kasası ile birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler iş yeri sahibine teslim edilirken, yapılan araştırmalarda diğer şüpheli H.H.Y.’nin başka bir suçtan dolayı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği anlaşıldı. A.A. ise hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    33°C
  • Cuma
    Sıcak
    33°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç