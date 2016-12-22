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22 Aralık 2016 14:16

Tezel Gaziantep’in Kurtuluşunu Kutladı

Tezel Gaziantep’in Kurtuluşunu Kutladı

22 Aralık 2016 14:16

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, “Bir milletin kendi direnişi ile tarihe destan yazdığı önemli bir günü kutluyoruz” dedi.
GAGİAD Başkanı Bora Tezel açıklamasında, "Gazi şehrimizin kurtuluşu bir milletin meşakkatli durumda birbirine tutunarak zafer kazandığı, vatanı, toprağı ve canı için savaştığı direniş örneğidir aslında. İşgalci güçlerin topuna tüfeğine karşı şehrimizin güçlü duruşu dünyaya büyük bir örnek olmuştur. Gururunu yaşadığımız bu zaferi kutlarken, bugün geldiğimiz noktada kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daha güçlü sürdürmemiz gösteriyor ki; bu şehir ve bu ülke her zaman güçlü adımlarla yoluna devam edecektir. Gaziantep her açıda gelişen, kalkınan ve kendini sürekli yenileyen bir şehirdir. Bu açıdan her anlamda şehrimiz için üretip çalışmak, bizlere için önemli bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle kahraman gazi şehrimizin; 25 Aralık Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün İstiklal kahramanlarını rahmetle, minnetle anar ve tüm hemşehrilerimizin kurtuluş gününü kutlarım” ifadelerini kullandı.



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