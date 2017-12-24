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24 Aralık 2017 15:29

Tezel’den Kurtuluş Günü mesajı

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96.

Tezel’den Kurtuluş Günü mesajı

24 Aralık 2017 15:29

yıl dönümünü kutladı.


Bir mesaj yayımlayan Tezel, "Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunu büyük bir gururla kutluyoruz. Bu zafer atalarımız sayesinde büyük bir mücadele sonucunda omuz omuza vererek yazılmıştır.


Gazi şehrimizin düşman topraklarından kurtuluşu, bir milletin birbirine el ele vererek kazandığı, toprakları için savaştığı bir gurur tablosudur. Gururla yaşamış olduğumuz bu topraklarda bu zaferi büyük bir coşkuyla kutlarken, atalarımız sayesinde sahip olduğumuz bu topraklara birlik ve beraberliğimizi sağlam temeller üzerine kurmalıyız ki; Gazi şehrimiz ve ülkemiz her zaman gençlerimizle beraber güçlü


adımlarla yoluna bu şekilde devam etsin. Gaziantep şehri her sene kendisini her açıdan geliştiren bir şehir olmaya yolunda ilerlemektedir. Her anlamda Gaziantep şehrimiz için yılmadan çalışmak ve üretmek


bizler için önemli bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle kahraman Gazi Şehrimizin, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü kutlar, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anar ve tüm hemşehrilerimizin Gaziantep Kurtuluş Gününü kutlarım" ifadelerine yer verdi.




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