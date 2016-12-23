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23 Aralık 2016 20:35

TFF 1. Lig

TFF 1. Lig

23 Aralık 2016 20:35

TFF 1. Lig’in 16. haftasının açılış mücadelesinde Büyükşehir Gaziantepspor, sahasında ağırladığı Eskişehirspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar
5. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşan Gökhan Sazdağı şutunu çekti. Kaleci Boffin meşin yuvarlağı kurtardı.
39. dakikada sol kanattan gelişen atakta Erkan pasını Tarık’a çıkardı. Bu oyununun sol çaprazdan şutunda top direğin üstünden az farkla auta gitti.
47. dakikada ev sahibinde Himmet’in ara pasında topla buluşan Kalu ceza sahası içerisinde şutunu gerçekleştirdi. Meşin yuvarlak kale direğini yanından az farkla auta gitti.
57. dakikada ev sahibinin geliştirdiği atakta Kalu ceza sahası dışında pasını Gökhan Alsan’a çıkardı. Gökhan Alsan’ın vuruşunda top kaleci Boffin’den döndü.
63. dakikada defanstan atılan uzun topu Bruno kafayla Ofoedu’ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Stackhowiak son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
67. dakikada konuk ekibin kazandığı penaltı sonucu topun başına geçen Erkan kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
81. dakikada Gökhan Alsan’ın kazandırdığı penaltı sonucunda topun başına geçen Muhammet Reis’in vuruşunda kaleci Boffın yatarak topu kornere çeldi.

Stat: Kamil Ocak
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Baki Tuncay Akkın xx, Uygar Bebek xx
Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak x, Ramazan Kahya x, Gökhan Alsan xx, Ahmet x, Murat Ceylan xx, Himmet xx, Gökhan Sazdağı x (Kojıc dk. 79 x), Erdal xx, Ekigho xx (Marinkovic dk. 70 x), Kalu x, Okan x (Muhammet Reis dk. 46 x)
Yedekler: Ferhat, Josef, Fatih, Muhammet Çelik
Teknik Direktör: Metin diyadin
Eskişehirspor: Boffin xx, Dorukhan x, Tarık xx, Akaminko x, Hasan x, Uğur xx, Hürriyet xx, Erkan xxx (Meye dk. 90 ?), Ofoedu xx (Murat Uçar dk. 85 x), Ramazan Övüç xx (Semih dk. 90 x), Bruno xx
Yedekler: Kayacan, Enes, Furgan
Teknik Direktör: Alpay Özalan
Gol: Erkan (dk. 67 pen.) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Gökhan Alsan (Büyükşehir Gaziantepspor), Ramazan Övüç, Akaminko (Eskişehirspor)



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