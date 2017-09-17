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17 Eylül 2017 22:03

TFF 1. Lig

Gaziantepspor TFF 1.

TFF 1. Lig

17 Eylül 2017 22:03

Lig’in 5. haftasında sahasında Erzurum BB ile karşılaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


45+3 dakikada sol kanattan yapılan ortada Mert Nobre’nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.


65. dakikada Mert Nobre’nin Zeki’ye müdahelesini karşılaşmanın hakemi Caner Ak kırmızı kart olarak nitelendirdi.


79. dakikada sol kanattan ortasında ceza alanı içerisinde Haris’in sert şutunda top üst direkten döndü.


81. dakikada İlker’in sol çaprazdan şutunda top yandan dışarı gitti.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Caner Ak xx, Gökmen Baltacı xx, Furkan Ürün xx


Gaziantepspor: Adnan xx, Şenol Can xx, Serhan xx, Sait x (Muhammed İldiz 72. dk ?), Zeki xx, Hüseyin xx, Hasan xx, İlker xx, Oktay Aydın (Harun Enes dk. 60 x) xx, Müslüm xx, Yusuf


Yedekler: Mustafa Emirhan, Ramazan Okatan, Mehmet Kasım, Harun, İbrahim Halil, Enes Nural, Gökhan, Muhammet İldiz, Selçuk, Elyasa Süme


Teknik Direktör: Bünyamin Süral


Erzurum BB: Kaya Tarakci x, Tirtovac x , Acka x, Tolga Ünlü x, Mansaly x, Mert Nobre xx, Scuk x (Abdulkadir dk. 46 ?), Burhan Eşer x, Gökhan Karadeniz x, Murat x (Haris dk. 60 x), Lokman x (Hakan Arslan dk. 22 xx)


Yedekler: Hakan, Ahmet, Ozan, Taylan, Erhan


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Sarı Kartlar: Mansaly, Acka, Abdulkadir (Erzurum BB), Oktay, Adnan Karabulut (Gaziantepspor)


Kırmızı Kartlar Mert Nobre (65. Dakika) (Erzurum BB)




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