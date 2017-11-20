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20 Kasım 2017 19:58

TFF 1. Lig: Gaziantepspor: 0 - Boluspor: 3

TFF 1.

TFF 1. Lig: Gaziantepspor: 0 - Boluspor: 3

20 Kasım 2017 19:58

Lig’in 12. haftasında Gaziantepspor sahasında Boluspor’a 3-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


67. dakikada Gaziantepspor’un sol kanattan gelişen atağında İlker’in soldan ortasında son anda defans topu kornere attı.


68. dakikada gelişen Boluspor atağında sol çaprazda topla buluşan GUido Koçer yerden sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-1


78. dakikada Godio Koçer’in soldan ortasında dokunan Sefa Yılmaz topu ağlara gönderdi. 0-2


88. dakikada yapılan ortada Poepon topuk vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-3



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Emre Malok xx, Gökmen Olgaç xx, Kemal Elmas xx


Gaziantepspor: Selçuk x, Şenol Can x, Elyasa Süme xx, Hüseyin x, İlker xx (Sait dk. 71 x), Zeki x, Muhammet İldiz x, Oktay xx, Müslüm x, Harun xx (Serhan dk. 68 x), Yusuf x (Gökhan dk. 76 x)


Yedekler: Adnan, İbrahim Halil, Erdal, Mustafa


Teknik Sorumlu: Faik Demir


Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Renato xx, Alim xx, Furkan Şeker xx, Cengiz Umut xx, İrfan xx (Andre Santos dk. 57 xx), Guido Koçer xx, Sefa xxx (Mustafa Durak dk. 83 x), Yusuf Emre xx (Burak dk. 87 ?), Rydell Poepon xx, Akabueze Bentley xx


Yedekler: Ertuğrul, Göksu, Pedro Frenko, Caner, Melih, Furkan


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Goller: Gudio Koçer (dk. 68), Sefa (dk. 78), Poepon (dk. 88) (Boluspor)


Kırmızı kart: Elyasa Süme (dk. 74) (Gaziantepspor)


Sarı kartlar: Bentley, Yusuf Emre (Boluspor ), Harun Enes (Gaziantepspor)




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