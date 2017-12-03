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03 Aralık 2017 15:06

TFF 1. Lig: Gaziantepspor:1- İstanbulspor:1 (Maç sonucu)

Gaziantepspor TFF 1.

TFF 1. Lig: Gaziantepspor:1- İstanbulspor:1 (Maç sonucu)

03 Aralık 2017 15:06

Lig’in 14. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar


9. Dakikada sağ kanattan gelişen İstanbuspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cajic düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 0-1


43. Dakikada gelişen Gaziantepspor atağında Harun’un ortaladığı topa rövaşata ile vuran Müslüm meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


69. Dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantepspor atağında Harun’un ortaladığı topa bekletmeden vuran Elyesa’nın şutu az farkla auta çıktı.


71. Dakikada İstanbulspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet Demirci’nin şutu auta çıktı.


90. Dakikada sol kanattan serbst vuruş kullanan Gaziantepspo, Harun’un vurduğu şut üstten auta çıktı.


90+5. Dakikada gelişen İstanbulspor atağında ceza sahası içinden İbrahim’in vuruşunda top direkten auta çıktı.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Kadir Sağlam xx , Mehmet Kaan Bingül xx, Bilal Gölen xx


Gaziantepspor: Selçuk xx, Şenol Can xx, Elyesa xx, İlker xx, Muhammed x (Mehmet Sait dk.45 x), Oktay xx, Müslüm xxx, Gökhan xx, Yusuf Erdem xx, Mustafa x (Hasan dk.39 x), Harun xx


Yedekler: Adnan, İbrahim Halil, Hüseyin, Mustafa Emirhan, Erdal Ahmet


Teknik Direktör: Vedat Özsoylu


İstanbuspor: Okan xx, Onur xx, Onur Ergün xx, Cajıc xx ( Muhammed dk.71 x), Oğuzhan xx, Kubilay xx, Muhsin xx (Eslem dk.78 x), Mehmet Zeki xx, İbrahim Halil xx (Bougouhi dk.64 x), İbrahim xx,


Yedekler: Umut, Sabit, Şaban, Ferreıra, Kojıc, Zafer, Ali


Teknik Direktör: Tamer Avcı


Goller: Müslüm (dk.43) (Gaziantepspor) Cajic (dk.9) (İstanbulspor)


Sarı Kartlar: Mustafa Nacar, Yusuf Erdem (Gaziantepspor), Muhsin, Oğuzhan, (İstanbulspor)




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