THF Başkanı Karakan’dan Avrupa şampiyonlarına kutlama

THF Başkanı Sadık Karakan, yaptığı açıklamada Avrupa şampiyonasındaki başarılı performans nedeniyle takımları kutlayarak, "Öncelikle her üç takımımızı da ülkemizi Avrupa’da layıkıyla temsil ettikleri için tebrik ediyorum. Özellikle Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek takımlarımızın yaşadıkları şampiyonluk bizleri ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

Gaziantep Polisgücü Kadın takımının namağlup şampiyonluğuna ayrı bir parantez açılması gerektiğini vurgulayan Karakan, "18-21 Mayıs tarihleri arasında Viyana’da düzenlenen EuroHockey Club Challenge III Kadınlar Açık Alan Avrupa Şampiyonası C3’teki temsilcimiz, Gaziantep Polisgücü Kadın Takımının tüm maçlarını kazanarak, namağlup bir şekilde şampiyonluk kupasına uzanması ülke hokeyimizin yakaladığı başarıyı gözler önüne sermektedir. Kulüpler düzeyinde yakalanan başarıların Milli Takımlara da direk olarak yansıdığını ve Milli takım başarıları ile doğru orantılıdır. Gaziantep Polisgücü’nde ve Bolu Belediyesi Spor Kulübünde mücadele eden birçok milli sporcumuz var, inanıyorum ki bu sporcularımız Avrupa Kulüpler Şampiyonasında yaşadıkları başarıları Milli Takım formamızla da taçlandıracaklardır’’ şeklinde konuştu.

Avrupa kupalarında ülkeyi temsil eden kulüplerin, başkan ve yöneticilerini de tebrik eden Sadık Karakan, "Bir kulübe emek vererek kulübün Avrupa Kupalarına katılmasını, ülkemizi temsil etme onurunu yaşamasını sağlamak elbette kolay bir iş değil. Hatta oradan başarıyla ayrılıp şampiyonluk sevinci yaşamak, kolay olacak bir iş değil. Bu bağlamda Gaziantep Polisgücü ve Bolu Belediyesi Spor Kulübü’nün kıymetli başkanlarını ve değerli yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.