THF Başkanı Karakan, Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Kadın ve Erkek Hokey Şampiyonasına Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Kadın ve Erkek Hokey takımları ile Bolu Belediye Spor Kulübü Hokey takımlarının katılacağını belirterek, takımların başarılı olacağına inandığını ifade etti. Karakan, "Avusturya, Slovenya ve Danimarka’da üç Türk hokey takımı Avrupa Şampiyonluğu için mücadele edecek. Avrupa’da hokey dışında Türkiye’yi temsil eden takım sporları maalesef yok. Şu an Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden bu üç takımımızın ve bütün kulüplerimizin desteklenmesi gerekiyor" dedi.

"Hokey artık ülkemizde üst düzey oynanıyor"

Şampiyonaya katılacak takımlara başarı da dileyen Karakan, "Takımlarımız, Danimarka, Avusturya ve Slovenya’da ülkemizi temsil edecekler, hepsinden de başarı bekliyoruz. Artık ülkemizde Hokey üst düzeyde oynanıyor, dolayısıyla gerek Gaziantep gerek ise Bolu takımlarımız orada başarı elde edecek güçteler, teknik kadromuza ve sporcu kardeşlerimize güvenimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

"Bu kulüplere maddi manevi destek verilmelidir"

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü ve Bolu Belediyesi Hokey kulüp Başkan ve yöneticilerini de tebrik eden Türkiye Hokey Federasyon Başkanı Sadık Karakan, "Her iki ilimizde de tüm STK’ların bu kulüplerimize maddi manevi destek vermeleri ve sponsor olmaları gerekir. Gaziantep ve Bolu Hokey ekipleri dışında yurt dışında ülkemizi temsil eden, yada edebilen başka bir spor branşı yoktur. Bolu Belediyesi bu fırsatı iyi değerlendirip, belediye olarak kulübe destek vermektedir, aynı hassasiyeti Gaziantep Belediyeleri de göstermelidirler, çünkü Avrupa Hokey Federasyonu’na üye en az seksen ülkede bu oyunlar takip edilecek, bu şehirlerimizin adı sürekli internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alacak, bundan daha güzel tanıtım mı olur. Her şeyi bir tarafa bırakalım Gaziantep Polisgücü Spor ve Bolu Belediye Spor hokey takımları bağımsızlığımızın timsali olan Türk bayrağımızı Avrupa’nın göbeğinde göğüslerini gere gere dalgalandıracak, Türk milletini temsil edecektir. Gazianteplilerin bu duruma karşı duyarsız kalmamasını ve takımlarını desteklemesini bekliyorum. Bolu Belediye Spor Kulübüyle Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkan ve yöneticilerini kendi imkanlarıyla bu üç takımımızı Avrupa’ya taşıyor. Her iki takımımızın Başkan ve yönetim kurulu üyelerine ve sporculara üstlendikleri bu zorlu görevde başarılar diliyorum" diye konuştu.