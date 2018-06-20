TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı, GAİB Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GAİB Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, GAİB Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, GAİB Eski Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, GAİB Eski Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sami Konukoğlu, ve birlik yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, başkan seçilmesi halinde yapmayı hedeflediği çalışmaları anlatan Gülle, 20 yıllık ihracatçı olduğunu belirterek, “İhracatçılık çok zor bir iş. Ama TİM çok önemli bir kurum ve zoru kolaylaştırmak için ekibimle birlikte yola çıktık” dedi. Gülle, dünya kalitesinde ve rekabet edebilir fiyatla üretim yapıp pazarlamak zorunda olduklarını ifade ederek,” Sizlerin teveccühü ile göreve gelmemiz halinde, her türlü sorununuza çözüm bulacak bir TİM’i bina etmek bizim işimiz olacak. Dertleri ve çözüm yollarını biliyoruz. Daha aktif bir TİM hedefliyoruz” diye konuştu.

Hedef sorunların çözümü

Seçilmesi halinde genel kuruldan genel kurula toplanan bir TİM yerine, üç ayda bir tüm delegeleri ile toplanıp sorunları ve çözüm yollarını hep birlikte irdeleyeceklerini kaydeden Gülle, şöyle devam etti:

“Devletimizin 500 milyar dolar ihracat hedefi için neler yapmamız gerektiğinin bilinciyle çalışmalar gerçekleştireceğiz. 70 bin olan ihracatçı sayısını 100 bine çıkaracağız. Halen üç olan başkan yardımcısı sayısını beşe çıkaracağız. Bunlar; tarım sektörü, sanayi, mevzuat, dış pazar takibi ve en önemlisi de Ar-Ge’den sorumlu olacak. Başkanla değil, ekip marifetiyle iş üretmeyi öngörüyoruz. Türkiye’de 70 bin ihracatçı var. 159 milyar dolarlık ihracatın yüzde 35’ini ilk 100 firma gerçekleştiriyor. Toplam ihracat içerisinde ilk 500 firmanın yüzde 51 olan payı, ilk 1000’de yaklaşık yüzde 60’a ulaşıyor. 69 bin ihracatçı ise toplam ihracatın yüzde 40’ını gerçekleştiriyor. Özellikle 69 bin firma arasında devrim yapmamız gerekiyor. Bu tabloyu doğru ya da yeterli bulmak mümkün mü?” “İhracatçı sanayicinin bir tık üzerinde görev yürütüyor” diyen Gülle, bunu, “Sanayici üretir, yurt içerisinde de pazarlayabilir. Ama ihracatçı bütün dünyaya mal satmak için çaba göstermek zorundadır” sözleriyle açıkladı.

7/24 ihracat anlayışı ile ihracatçıları mesai saatlerine bağımlı kılan sistemi değiştirmek zorunda olduklarına vurgu yapan Gülle, “Bu sistem, 7 gün 24 saat ihracat yapmanın değil, haftanın 7 günü 24 saat ihracatı düşünmek, planlamak, yapmak ve yaşam biçimi haline getirmenin adıdır. Ayrıca, ihracat 4.0 için neler yapacağımızı ortaya koymak, ithal ettiğimizden daha fazlasını satmak zorundayız” ifadelerine yer verdi.

Milli Bakış açısı

SASA’nın İngilizlere satılmak üzere olduğu süreçte, TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun katkıları ile her türlü çabayı gösterdiklerini ve Rekabet Kurulu dahil hemen her kurum ve yetkili ile görüştüklerini vurgulayan Gülle, “Meselelere milli bakmak lazım. SASA ne oldu, Gaziantepli firma satın aldı. Geçtiğimiz aylarda da devletten en büyük teşvik desteği aldı. Yabancı bir firma alsaydı bize istediği fiyata mal satardı” değerlendirmesini yaptı. İhracatın bir hayat tarzı olmadı gerektiğine dikkati çeken Gülle, ihracatçının parayı değil, nasıl satacağını düşünmesi gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sizlerin destekleri ile seçilmemiz halinde bunun alt yapısını hazırlamalıyız. Yeni bir TİM, yeni bir yönetim hedefliyoruz. İlk yapacağımız işlerden birisi Alo İhracat hattını devreye almak olacak. Alo İhracat hattını arayanın sorununa çözüm anında bulunacak. İhracatçılarımızın sadece üretime ve ihracata odaklanacağı bir yapı kurguluyoruz. Eğitim müfredatını sanayicinin ihtiyaçlarına, dünyanın gereklerine ve yeni ortaya çıkan ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirmek için çalışacağız.”

TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da TİM Başkanlığı seçiminde İsmail Gülle ve ekibini desteklediklerini belirterek, başarılar diledi.