TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Kaplan: "Yetenekli gençler halı sektörü için büyük kazanç"

İstanbul'da düzenlenen 12. Halı Tasarım Yarışması ödül törenine katılan Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu üyesi Salahattin Kaplan, genç yeteneklerinin sektöre kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, "Sürdürülebilir ihracat için yenilikler ve yenilenme şart" dedi.

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 12. Halı Tasarım Yarışması ödül törenine, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu üyesi Salahattin Kaplan ile halı ihracatçıları ve jüri üyeleri katıldı. Yarışmada birinciliği Büşra Akçay, ikinciliği Ece Yüksel ve üçüncülüğü Fatma Büyüksofuoğlu kazandı. Finale kalan 8 eserin yoğun ilgi gördüğü yarışmadaki jüri üyeleri arasında Gaziantepli halıcılar da yer aldı.

Renkli görüntülere sahne olan ödül töreninde ise TİM Başkanı İsmail Gülle törende yaptığı konuşmasında halı ihracatının önemine değinerek gençlerin dinazmini ve kreatifliği sektörlerin içerisine çekilerek, onların tasarım kabiliyetini arttırmanın sektöre önemli sinerji kazandıracağını ifade etti. İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur Uysal ve yönetim kurulunu da kutlayan TİM Başkanı İsmail Gülle gerçekleştirilen yarışmanın olgunlaştığını ve genç insan iş gücünün sektöre kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sürdürülebilir ihracat için yenilenmek ve yenilikçi ürünler şart

Türkiye Halı İhracatçıları Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da finale kalan tasarımları değerlendirerek, dünya makine halısının yüzde ellisinden fazlasının Türkiye'de üretildiğine dikkat çekti. Kaplan dinamik bir sektör olan halıcılığa genç yeteneklerin kazandırılması için yürütülen çalışmaları desteklediklerini ifade ederek “Halı üretiminde ülkemiz dünya sıralamalarında ilk sırada yer alıyor. Zirvedeki yerimizi koruyabilmek için sektörümüzün AR-GE ve İnovasyona önem vermesi, yenilikçi ürünler geliştirmesi ve sektöre genç dinamik yetenekli gençleri kazandırması gerekiyor. Üretimin lideri olan ülkemiz aynı zamanda halı tasarım ve modasında da belirleyici olmaya başladı. 150'nin üzerinde ülkeye gerçekleştirilen halı ihracatında ülke kültürlerine uygun halı tasarımlarının öne çıkması ve ihracat gerçekleştirilen ülkelerin kültürlerine uygun, zevklerine uygun halıların üretilmesi liderliğimizi korumamız için büyük önem taşıyor. Bugün halı üretiminin başkenti olan Gaziantep'te firmalarımızın tasarım merkezleri kurmaları ve üretimde yenilikçi ürünlere yönelmeleri sektörümüzdeki canlılığın en önemli göstergesidir. İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 12. Düzenlenen halı tasarım yarışmasında görüyoruz ki gençlerimiz sektörde modanın belirleyicisi konumuna gelebilmek için önemli çalışmalara imza atmış. Yarışmacılarımızı ve yarışmanın gerçekleşmesini sağlayan İHİB başkanı Uğur Uysal'ın şahsında yönetim kurulu üyelerini ve yarışmaya destek verenleri kutluyorum” diye konuştu.

TİM Başkanı İsmail Gülle ile birlikte finale kalan tasarımları da inceleyen Başkan Kaplan tasarımcılarla da uzun uzun sektörle ilgili sohbet ederek günün anısına hatıra fotoğraf çektirdi.