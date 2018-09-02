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02 Eylül 2018 16:42

Tır beton direğe çaptı: 1 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, beton direğe çarptı.

Tır beton direğe çaptı: 1 yaralı

02 Eylül 2018 16:42

Kazada tır sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Tarsus Adana Gaziantep otobanında seyir halinde bulunan ve Osmaniye’den Gaziantep istikametine seyir eden 63 L 2323 plakalı tır, sürücüsü H.A’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu turnikelerde bulunan beton direğe çarptı. Kazada sürücüsü hafif sıyrıklarla yaralanırken, tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Olay yerine gönderilen sağlık ekibi tarafından hafif yaralanan sürücüye ayakta müdahale edildi.


Jandarma ve polis ekipleri tarafından başka bir kaza yaşanmaması amacıyla güvenlik tedbiri alındı.




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